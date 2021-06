25 neue Bäume werten bald Straße An der Bleiche in Meppen auf

25 Bäume werden demnächst im Mittelstreifen der Straße An der Bleiche in Meppen gepflanzt. Derzeit gibt es dort nur vereinzelt Bäume.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Mit der Pflanzung von 25 neuen Bäumen will die Stadt Meppen in Kürze die Straße An der Bleiche aufwerten. In Sachen Klimaschutz hat die Verwaltung noch viel mehr vor.

Die zweispurige Straße An der Bleiche gehört zu den meistbefahrenen im Stadtgebiet. Sie verbindet den Bereich Emsbrücke/Püntkers Patt mit der Wallstraße/Lingener Straße und der Markstiege. An ihr liegen das JAM, der neue Campingpl