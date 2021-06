Sonder-Impfaktion am Samstag in der Turnhalle der BBS in Meppen

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca wird am Samstag, 26. Juni, in der Turnhalle der BBS in Meppen an jeden ausgegeben, der möchte. Eine Anmeldung ist am Samstagmorgen möglich. (Symbolfoto)

Stefan Sauer/dpa

Meppen. Mehr als 1000 Dosen des Corona-Impfstoffs Astrazeneca werden am am Samstag, 26. Juni, in der Halle der BBS in Meppen an jeden der möchte vergeben. Termine werden per App und telefonisch vergeben.

Der Landkreis Emsland ruft dazu auf, sich möglichst zahlreich an der Sonderaktion in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen Meppen, Nagelshof 83, zu beteiligen. „Die Impfung ist der einzige Schutz vor Corona. Auch um in Anbetr