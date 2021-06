Polen will auf Grabstätte in Fullen an 145 Landsleute erinnern

Die Kriegsgräberstätte in Meppen-Fullen hat der Generalkonsul der Republik Polen in Hamburg, Paweł Jaworski (3.v.r) besucht. Dort soll eine Gedenkstätte für die in Maczkow verstorbenen Landsleute entstehen.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. In Meppen-Fullen sind nicht nur etwa 3000 ehemalige Kriegsgefangene bestattet, sondern auch 145 Polen, die nach dem Krieg in Maczkow (Haren) starben. Nun will der polnische Staat in Fullen eine Gedenkstätte aufbauen.

Darüber informierte jetzt der Generalkonsul der Republik Polen in Hamburg, Pawel Jaworski, bei einem Treffen mit Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein (parteilos) auf der Kriegsgräberstätte an der Weststraße.320.000 polnische Zloty, et