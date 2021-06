Nicht in allen emsländischen Seen ist Baden ohne Gefahr möglich

Der Dankernsee in Haren ist ein beliebter Badeort.

Tobias Böckermann

Meppen. Die heißen Temperaturen der vergangenen Woche hat viele Badebegeisterte an und in die emsländischen Seen gelockt. Nicht überall ist Baden aber ohne Gefahr möglich.

Kommende Woche könnte es wieder heiß werden. Ein Grund für viele Emsländer, die Badesachen einzupacken und an einen der vielen Seen im Emsland zu fahren. Aber nicht jeder See ist dafür offiziell freigegeben. Und nicht an jedem Badesee werde