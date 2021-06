Emil aus Lingen ist bereits im EM-Fieber. Trotzdem hat er sich tierische Unterstützung geholt.

Heike Krannich

Meppen. Es wird bunter im Emsland: Nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal steht am Mittwoch das nächste Spiel gegen Ungarn an. Das EM-Fieber steigt, das zeigen die Fans in Schwarz-Rot-Gold.

Der erste Sieg von "Jogis" Jungs im zweiten Spiel der Fußball-Europameisterschaft 2021 hat auch die Fans beflügelt: Die ersten Balkone sind geschmückt, die Deutschland-Flaggen klemmen am Auto, und der vierjährige Emil in Ling