Friedhof in Groß Fullen wird für 120.000 Euro saniert

Mächtige Zypressen, zum Teil mehr als zehn Meter hoch, sorgen auf dem Friedhof in Groß Fullen für Probleme. Sie werden nun entfernt und durch tief wurzelnde Bäume ersetzt.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen / Groß Fullen. Am Friedhof in Meppen-Groß Fullen sorgen große Zypressen für Schäden an der Mauer und den Grabsteinen. Nun werden die Bäume entfernt und die Schäden repariert. Das ist geplant.

Bereits im Oktober 2019 hatte die CDU-Stadtratsfraktion auf die Schäden hingewiesen und die Stadtverwaltung gebeten, ein Konzept zu erarbeiten. Zwar wurde ein solches im vergangenen Jahr durch die Landschaftsarchitekten Hollemann Temme