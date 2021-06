Meppenerin ist in Corona-Zeiten als mobile Friseurin unterwegs

Corinna Pieper wagt den Schritt in die Selbstständigkeit.

Pieper

Meppen. Corinna Pieper hat sich selbstständig gemacht: Als mobile Friseurin will sie ihren Kunden daheim ein Salonerlebnis bieten. Trotz aller Vorfreude bleibt die Angst, wegen Corona bald wieder schließen zu müssen.

Corinna Pieper weiß, was sie will. Seit Anfang 2021 ist es vor allem eines: sich selbständig zu machen. Erst im März beschloss die Meppenerin, anstatt weiter einen Salon in Hopsten bei Ibbenbüren zu leiten, als mobile Friseurin qu