Merkwürdige Verunreinigung in Meppener Bach gesichtet

Feuerwehr im Einsatz: Eine merkwürdige Substanz breitete sich am Sonntag in einem Gewässer in Meppen aus.

Feuerwehr Meppen

Meppen . Eine merkwürdige Substanz breitete sich am Sonntag in einem Gewässer in Meppen aus. Die Feuerwehr ist zunächst ratlos, womit sie es ztun hat.

Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr Meppen auf eine Wasserverschmutzung im Bereich Kuhweide aufmerksam gemacht. "Auf dem dortigen Wassergraben gab es einen unklare Verunreinigung", so die Feuerwehr Meppen. Nachdem die Einsatzkräf