Schwelbrand verursacht hohen Sachschaden in Meppen

Die Feuerwehr Meppen ist am Freitagmorgen zu einem Schwelbrand ausgerückt. (Symbolbild)

Gerd Schade

Meppen. Zu einem Einsatz in die Daimlerstraße in Meppen sind am Freitagmorgen Feuerwehr und Polizei alarmiert worden.

Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilt, kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Schwelbrand in einem Steuerungsmodul im Büro einer dortigen Firma. Die Feuerwehr Meppen konnten den Brand zügig löschen, sodass ein