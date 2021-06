An die Erdbeeren, fertig, los: Im Emsland darf wieder selbst gepflückt werden.

Ina Wemhöner

Lingen. An den Verkaufsständen und in den Hofläden im Emsland liegen sie bereits: Erdbeeren. Die Hochsaison startet allmählich, doch warum sind die süßen Früchte in diesem Jahr so teuer?

Etwa acht bis zehn Euro kostete das Kilogramm Erdbeeren bereits in den vergangenen Wochen an den Verkaufsständen im Emsland. Höhere Erdbeerpreise sind zu Beginn der Saison aber nichts Ungewöhnliches, dennoch wundern sich viele übe