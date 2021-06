Neubau und Altbau des Kreishauses 3 in Meppen sind nur durch einen kleinen gläsernen Übergang miteinander verbunden.

Hermann-Josef Mammes

Meppen . 2020 sind die Mitarbeiter des Landkreises Emsland in das Kreishaus 3 an der Herzog-Arenbergstraße 12 in Meppen eingezogen. Am Tag der Architektur können Bürger jetzt das ungewöhnliche Ensemble besichtigen.

Kreisbaudezernent Dirk Kopmeyer ist durchaus stolz, dass die Architektenkammer Niedersachsen diesen Gebäudekomplex landesweit als besonders interessantes und vorzeige würdiges Projekt auserwählt hat. Beim Tag der Architektur am 27. Juni erh