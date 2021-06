Ulday Sahinkus (rechts), Inhaber des Restaurant "Täglich" an der Hasestraße in Meppen, ist froh über seine Fachkräfte im Service und der Küche. Er braucht dennoch mehrere weitere Mitarbeiter.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen/Haselünne. Der Corona-Lockdown in der Gastronomie im Emsland ist beendet, es kann wieder auswärts gegessen oder gefeiert werden. Viele Hotel- und Restaurantbetreiber aber finden kein Personal. Drohen sogar kleinere Schützenfeste?

Christian Redeker ist Gastronom in Haselünne. Er führt in dritter Generation das seit 1951 bestehende gleichnamige Landgasthaus in Lehrte. Bereits im vergangenen Jahr zu Beginn des Lockdowns prophezeite Redeker nach eige