Größere Abiturfeiern im Emsland könnten wegen der niedrigen Inzidenz wieder möglich sein. (Symbolbild)

Felisa Kowalewski

Meppen. Die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen wird derzeit überarbeitet. Durch weitere Lockerungen könnten Abschlussfeiern im Emsland ohne Teilnehmerbegrenzung stattfinden. Die Veranstalter sind noch zurückhaltend. Für die Abschlussklassen kommt das zu spät.

Es ist eine gute Nachricht, die am Donnerstagnachmittag aus dem niedersächsischen Gesundheitsministerium kommt: Zwar gelten aktuell noch strengere Corona-Vorgaben, was private Feiern angeht, doch diese könnten in der kommenden Woche fa