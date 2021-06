Ein Emsländer ist vor dem Amtsgericht Meppen zu einer Bewährungsstrafe wegen Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt worden.

David Ebener

Meppen. Vor dem Amtsgericht in Meppen ist ein Emsländer vom Hümmling zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er hatte kinderpornografische Schriften versendet. Im Prozess bezeichnet der Richter das Verhalten als abartig.

Der Prozess vor dem Meppener Amtsgericht hat zu Beginn drei Anklagepunkte: Einem 38-jährigen Emsländer wird vorgeworfen, in einem Fall kinderpornografische Schriften besessen und in zwei Fällen Bilder per Chat versandt zu haben. B