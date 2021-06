Der User teilt der Neuen OZ via Kommentar auf diesen Facebook Post seinen Tipp für das anstehende EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft mit. Getippt wird das Ergebnis nach der regulären Spielzeit inkl. Nachspielzeit.

Es werden nur Tipps gewertet, die bis eine halbe Stunde vor Beginn der Partie eingegangen sind und die nicht nachträglich bearbeitet wurden.

Bei mehreren Kommentaren eines Users wird der erste Kommentar für die Teilnahme gewertet.

Unter allen richtigen Tipps entscheidet das Los.

Der Gewinner wird per Kommentar auf seinen Post über den Gewinn informiert.

Der Gewinner muss innerhalb von drei Werktagen seinen vollständigen Namen, Telefonnummer und Größenangabe für das Trikot per E-Mail an f.seidel@mso-medien.de übermitteln. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, geht der Gewinn an einen weiteren Teilnehmer über. Die Gewinnübergabe findet bei Mc Clever GmbH in 26892 Dörpen statt. Sollte kein Teilnehmer das korrekte Ergebnis getippt haben, verfällt der Gewinn.