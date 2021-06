Jugendherberge in Meppen öffnet am 25. Juni wieder die Türen

Das Jugend- und Kulturgästehaus (Jugendherberge) an der Koppelschleuse in Meppen.

Tim Gallandi

Meppen. Nach langem Corona-Lockdown öffnet die Jugendherberge in Meppen am 25. Juni wieder die Türen. Bereits ab dem 17. Juni lädt ein Biergarten zum Verweilen an der Koppelschleuse ein.

Der neue Biergarten der Herberge ist ausdrücklich nicht nur für Jugendherbergs-Gäste gedacht, heißt es in einer Mitteilung. „Die Vorfreude ist riesig. Es ist toll, dass wir nach mehr als einem halben Jahr Corona-Zwangspause nun wieder öffne