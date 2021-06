Viele Impulse und eine Spezialbrille sorgen für ein realistisches Erlebnis. Foto: WTD

WTD

Meppen . Schwer bewaffnete vermummte Männer greifen einen Häuserblock an. Diese Szene spielt nicht in Afghanistan, sondern im virtuellen Raum in Meppen.

Ein Infanterietrupp der Bundeswehr steht auf einem Lehmdach und genießt die Sonne. Wäsche flattert auf einer Leine im Wind, in der Ferne hört man Kinder spielen. Plötzlich taucht auf einem gegenüberliegenden Dach ein vermummter Mann auf. Er