Die bislang unbekannten Täter waren am Sonntag Abend zwischen 17 und 21 Uhr unterwegs. (Symbolfoto)

Meppen. Einbrecher sind am Sonntag in ein Mehrparteienhaus an der Straße Nagelshof in Meppen eingedrungen.

Laut Polizei geschah der Vorfall zwischen 17 und 21 Uhr. Die Täter entwendeten eine hochwertige Uhr. Zur Schadenshöhe machten die Beamten keine Angaben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/94