Auch dank des Fortschritts beim Impfen sind die Inzidenzzahlen im Landkreis Emsland und in Niedersachsen in den vergangenen Wochen gesunken (Symbolfoto).

Oliver Berg/dpa

Meppen. Die 7-Tage-Inzidenz im Emsland ist am Sonntag (13. Juni 2021) gegenüber dem Samstag leicht angestiegen, liegt aber weiter unter der Marke von 10.

Der Wert lag dem Robert-Koch-Institut zufolge am Samstag bei 8,3 und damit exakt so hoch wie am Freitag. Am Sonntag stieg er auf 9,5 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Vor einer Woche, also am 5. und 6. Juni, lag der Wert