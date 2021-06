Erstes Konzert nach Corona-Lockdown an Koppelschleuse in Meppen

Sind am Samstag, 12. Juni 2021 an der Koppelschleuse in Meppen zu hören: Poems of Jamiro.

Veranstalter/Koppelschleuse Meppen

Meppen. Das Kulturnetzwerk Koppelschleuse in Meppen nutzt die gesunkenen Corona-Inzidenzen, um wieder Konzerte durchzuführen. Los geht es bereits am kommenden Samstag. Wichtig: Tickets gibt es nur im Vorverkauf.

Zu Gast ist am Samstag die Formation Poems for Jamiro. Am Freitag, 25. Juni um 20 Uhr sind dann die Dry Dudes zu Gast.Hinter Poems for Jamiro stehen die Sängerinnen Nina Müller (Gesang, Keyboards, Gitarre) und Laila Nysten (Gesang, Violine,