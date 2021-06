Unbekannte sind Mittwochnacht in Meppen in einen Schuppen eingebrochen.

Jochen Tack

Meppen. In der Nacht zu Mittwoch ist es zu einem Einbruch in Meppen gekommen. Unbekannte entwendeten aus einem Schuppen zwei Shishas und Tabak.

Die unbekannten Täter brachen der Polizei zufolge in einen Schuppen an der Straße am Hang in Meppen ein. Dort stahlen sie zwei Shishas sowie den dazugehörigen Tabak. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.Zeugen können s