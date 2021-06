Zum Grundschul-Bau in Meppen: Andere Schulgebäude nicht vergessen

Die Sanierungsarbeiten an der Hasebrinkschule in Meppen wurden zurück gestellt.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. In Meppen ist die Zahl der Neugeborenen in den vergangenen Jahren gestiegen, darauf reagiert die Stadt mit dem Neubau einer Grundschule. Dabei dürfen die bestehenden Schulgebäude nicht vergessen werden. Ein Kommentar.

Ungefähr 220 bis 240 Schüler werden ab Sommer 2023 die neue Grundschule an der Versener Straße in Esterfeld besuchen können. Die bisher einzige Grundschule in dem Stadtteil, nämlich die Marienschule, hat derzeit 355 Schüler. Sie s