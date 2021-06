Diesmal kein kein Public-Viewing zur EM in Meppen und Haren

Tausende Zuschauer beim Rudelgucken auf der Schülerwiese in Meppen - das ist 2021 während der Fußball-EM wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. (Archivfoto)

Werner Scholz

Meppen/Haren. Weder in der Stadt Meppen, noch in Haren gibt es zur Fußball-EM, die am Freitag startet, ein Public-Viewing. Die beiden Veranstalter erklären wieso.

In Meppen hatte der Stadtmarketingverein "Wir in Meppen" (WiM) gemeinsam mit der Stadt geplant, Spiele der deutschen Mannschaft auf der Schülerwiese zu zeigen. Auf der Fläche am Dortmund-Ems-Kanal sollte es beim Rudel-Gucken wieder hoc