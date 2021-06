Präsident Hermann Bröring (links) verabschiedete seinen langjährigen Geschäftsführer Josef Grave.

Emsländische Landschaft

Meppen. Eher zufällig ist Josef Grave wohl für 27 Jahre zum wichtigsten Netzwerker für Kultur- und Heimatarbeit im Emsland geworden. Jetzt geht der Geschäftsführer der Emsländischen Landschaft in den Ruhestand.

Dabei verdankt der gebürtige Frerener seine Rückkehr ins Emsland einem puren Zufall. Der 65-Jährige legte das Abitur in Lingen ab und studierte später Geschichte und Politikwissenschaft auf Lehramt an der Universität in Braunschweig.