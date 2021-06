Um die emsländischen Querdenker ist es still geworden. (Symbolbild)

Michael Schick via www.imago-images.de

Meppen. Im vergangenen Jahr fanden im Landkreis Emsland die ersten Demonstrationen und Auftritte des Vereins "Querdenken 591" statt. In diesem Jahr ist es still um sie geworden. Was wurde aus den Querdenkern im Emsland?

Im Jahr 2020 gab es im Emsland und in der Grafschaft Bentheim fünf Demonstrationen des Vereins „Querdenken 591 e.V.“. In diesem Jahr waren es bis jetzt nur zwei in Papenburg und Nordhorn. Die Demonstration in Papenburg lief zudem nicht unte