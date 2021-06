Unbekannte zerkratzen schwarzen Audi in Meppen

In Meppen haben bislang Unbekannte einen schwarzen Audi A4 zerkratzt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Gert Westdörp

Meppen. Einen schwarzen Audi A4 haben bislang unbekannte Personen in der Nacht zu Montag in Meppen zerkratzt. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben der Polizei stand das Auto zur Tatzeit an der Straße Esterfelder Stiege in Meppen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich