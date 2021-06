Das Quad war auf einer Hofeinfahrt abgestellt.

Imago Images / Klein Nordende

Meppen. Mehrere tausend Euro Schaden ist in Meppen bei einem Diebstahl eines Quads entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizei wurde das Fahrzeug in der Nacht zu Montag von einer Hofeinfahrt an der Straße Feldbrechenring in Meppen entwendet. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend