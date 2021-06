Stadt Meppen will Ampel statt Mittelinsel am Aldi prüfen lassen

Der Aldi-Neubau an der Fürstenbergstraße in Meppen schreitet mit große Schritten voran. Eine Lösung für Fußgänger und Radfahrer in Höhe der Zufahrt Hermann-Proske-Straße lässt auf sich warten.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) fordert eine Querungshilfe für Fußgänger auf der viel befahrenen Fürstenbergstraße in Meppen. Die Stadt will prüfen lassen, ob nicht eine Ampel die bessere Lösung ist.

Seit Januar wird an der neuen Filiale des Lebensmittel-Discounters Aldi an der Fürstenbergstraße gebaut, der Neubau wird im Laufe des Sommers in Betrieb gehen. Wie berichtet, fürchtet der VCD Deutschland, dass Fußgänger, die aus d