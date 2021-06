Nur noch zwei Patienten im Emsland befinden sich auf Intensivstationen.

AFP/PABLO PORCIUNCULA

Meppen. Die 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen im Emsland liegt im zweiten Tag in Folge unter 20. Am Samstag lag der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Institutes bei 16,8 und am Sonntag bei 16,2.

Den weiteren Sinkflug der Infektionszahlen im Emsland verdeutlicht ein weiterer Wert. Am 2. Juni betrug die Inzidenz im Landkreis noch 30,0. In den vergangen sieben Tagen registrierte der Landkreis im Emsland nur 53 neu Infizierte