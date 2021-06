Nach Streit in Meppen sticht 33-jähriger Mann auf 35-Jährigen ein

In diesem Rettungswagen wurde das Opfer notärztlich versorgt.

Marco Schlösser

Meppen . Bei einer Messerstecherei in Meppen in der Nacht zu Sonntag ist ein 35-jähriger Mann schwer verletzt worden. Auch eine Polizistin wurde angegriffen und ist dienstunfähig.

Nach Angaben der Polizei kam es in einem Haus an der Teglinger Straße am Samstagabend um 23.30 Uhr zu einem Streit zwischen mindestens drei Männern. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll der 33-jährige Täter mehrmals mit einem Messer auf da