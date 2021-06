Baden am Meppener Möllersee wieder möglich

Ab Samstag können Badegäste wieder im Meppener Möllersee schwimmen gehen.

Schöning

Meppen. Mit den warmen Temperaturen und sinkenden Inzidenzzahlen haben im Emsland die ersten Schwimmbäder wieder geöffnet. Ab dem 5. Juni ist auch das Baden im Meppener Möllersee wieder möglich.

Kurz nach der Eröffnung des Emsbades gibt es eine weitere gute Nachricht für badefreudige Emsländer: Die Saison am Badesee am Schlagbrückener Weg ist eröffnet. Das teilte die Stadt Meppen in einer Pressemitteilung mit. Ab Samstag,