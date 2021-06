Seit dem 1. Oktober 2020 ist Christian Müller Stadtbrandmeister in Meppen und leitet damit die Freiwillige Feuerwehr der Kreisstadt. Er übernahm das Amt in keiner leichten Zeit.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Seit Oktober 2020 ist Christian Müller Stadtbrandmeister in Meppen. Der oberste Feuerwehrmann spricht über mögliche Folgen der Corona-Krise, die zurückliegenden personellen Querelen und das neue Feuerwehrhaus.

Christian Müller ist 43 Jahre alt, ledig, und lebt in Esterfeld, hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und arbeitet als Vertriebsleiter im Bereich Einsatzleitwagen bei GSF Sonderfahrzeugbau in Twist. Er hat also auch beruflich mit dem Feue