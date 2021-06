Unbekannte haben einen Radfahrer in Meppen ausgeraubt. Die Polizei ermittelt.

Andreas Gora via www.imago-images.de

Meppen. Unbekannte haben in Meppen einen Radfahrer ausgeraubt. Die Polizei sucht Täter und Zeugen.

Den Angaben der Polizei zufolge ist einem 39-jährigen Mann am Dienstagabend an der Fußgänger und Radfahrer- Brücke über die Ems Bargeld geraubt worden. Der Mann befuhr gegen 20.40 Uhr mit seinem Fahrrad die Ostroleka-Brücke in Est