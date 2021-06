Frische Bio-Lebensmittel rund um die Uhr in Meppen am Automaten

An der Volkshochschule in Meppen steht ein neuer Automat, an dem es frische Bio-Produkte vom Kossehof Bioland Hofladen gibt.

Janet Grosse/VHS

Meppen. Ab sofort gibt es eine Auswahl von Bio-Produkten und frischen Lebensmitteln direkt vom Kossehof Bioland Hofladen an der VHS in Meppen.

An immer mehr Orten werden Lebensmittel auch per Selbstbedienung über Automaten verkauft. In leuchtendem grün steht jetzt auch ein Automat vor dem Eingang des Gebäudes an der Freiherr-vom-Stein Straße in Meppen und ist ab jetzt im Einsatz,