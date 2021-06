So wenige Hausärzte wird es 2035 voraussichtlich im Emsland geben

Der Weg zur nächsten Hausarztpraxis dürfte im Emsland in den nächsten 15 Jahren länger werden. Immer häufiger nämlich dürften Praxisinhaber keinen Nachfolger finden. (Symbolfoto)

Marijan Murat/dpa

Meppen. Im Emsland wird es in den nächsten Jahren immer weniger Hausärzte geben. Da sind sich Fachleute einig. Aber nicht über die Dimension. Die Kassenärztliche Vereinigung erklärt, wie dramatisch es wirklich 2035 sein dürfte.

Einer aktuellen Studie der Robert-Bosch-Stiftung zufolge soll die Zahl der Hausärzte im Landkreis Emsland in den nächsten 15 Jahren um 43 Prozent sinken. Aber was bedeutet dies in konkreten Zahlen? Nach Angaben von Oliv