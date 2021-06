Pläne für neue Grundschule in Meppen-Esterfeld werden vorgestellt

Im September 2020 präsentierten Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein (l.) und der Jury-Vorsitzende Volker Droste den beim Architektenwettbewerb siegreichen Entwurf.

Tim Gallandi

Meppen. Darauf haben Kinder und Eltern vor allem in Esterfeld lange gewartet: Die Pläne für den Neubau einer Grundschule an der Versener Straße in Meppen sind fertig und werden öffentlich vorgestellt.

Die Vorstellung der Pläne ist wichtigster Tagesordnungspunkt der Sitzung des Meppener Schulausschusses am Dienstag, 8. Juni 2021, ab 16 Uhr im Ratssaal an der Kirchstraße. Seit Anfang des Jahres steht endgültig fest, das