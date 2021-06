Nach dem Rückbau der Bohrschlammgrube "Rühlermoor" ist der Standort wieder als Acker nutzbar.

Neptune Energy

Meppen. 30 Lastwagen täglich, 85.000 Tonnen Material: Die sechs Hektar große Bohrschlammgrube Rühlermoor wird in wenigen Wochen Geschichte sein. Fachfirmen haben umweltbelastendes Material vollständig ausgebaut und entsorgt.

Rund zwei Jahre lang dauerten die Arbeiten an der Süd-Nord-Straße in unmittelbarer Nähe des Erdölstandorts Rühlerfeld. Was übrig bleibe, seien ein frischer Acker inmitten von Feldern und ein paar Schotterwege am Waldrand, verspricht&nb