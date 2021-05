Mit diesen Kandidaten treten die Grünen bei der Wahl in Meppen an

Insgesamt zwölf Kandidaten von Bündnis 90 / Die Grünen stellen sich bei der Kommunalwahl im September 2021 in Meppen dem Votum der Wähler.

Grüne Meppen

Meppen. Derzeit besteht die Fraktion der Grünen im Stadtrat Meppen aus drei Mitgliedern. Bis zu zwölf sollen es nach der Kommunalwahl im September sein, hofft die Partei, die jetzt die Kandidaten nominiert hat.

Angesichts der guten Umfragewerte hoffen die Grünen darauf, in Zukunft auch in Meppen die Anzahl ihrer Vertreter im Rat deutlich ausbauen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Martin Tecklenburg, Vorsitzender des Ortsverbands