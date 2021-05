Oldtimer gerät in Meppen in Vollbrand

Eine Corvette aus dem Jahr 1965 ist in Meppen-Rühle in Brand geraten.

Marco Schlösser

Meppen. Trauriges Ende einer Oldtimerausfahrt: Am Freitag ist eine Chevrolet Corvette in Meppen-Rühle in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Gegen 16.33 Uhr waren die Freiwillige Feuerwehr Meppen und die Freiwillige Feuerwehr Groß Hesepe zu einem Fahrzeugbrand auf die L 47 im Bereich Mühlenberg in Rühle alarmiert worden. Dort stand ein historischer Sportwagen in Flamm