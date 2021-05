Ausgelöste Alarmanlage schlägt in Meppen Einbrecher in die Flucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in das Außengelände eines Sonderpostenmarktes in Meppen.

Symbolfoto: Gert Westdörp

Meppen. Eine ausgelöste Alarmanlage hat in der Nacht zu Samstag in einem Sonderpostenmarkt in Meppen Einbrecher in die Flucht geschlagen.

Die bislang unbekannten Täter sind nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Samstag in das eingezäunte Außengelände eines Sonderpostenmarktes an der Grabbestraße eingedrungen. Beute noch unklarAls dadurch gegen 0.50 Uhr die Alarmanlage