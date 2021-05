Gebäude der Musikschule in Meppen feiert 50-jähriges Bestehen

Seit 1972 das "Zuhause" der Musikschule des Emslandes: Das Gebäude an der Kleiststraße in Meppen. Der Grundstein dazu wurde am 28. Mai 1971 gelegt.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Am 28. Mai 1971 ist der Grundstein für das Zentralgebäude der Musikschule des Emslandes an der Kleiststraße in Meppen gelegt worden. Das Gebäude war damals ein echter Vorreiter und ist es auch heute noch.

Die Original-Urkunde, die damals im Zuge der Grundsteinlegung erstellt worden war, hatte Musikschuldirektor Martin Nieswandt exakt 50 Jahre nach dem besagten Tag zu einem Pressetermin mit Vertretern der Musikschule, des Landkreises und der