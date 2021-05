Kleines Wunder in Hemsen: Fast alle Graffiti sind entfernt

Innerhalb einer guten Stunde hatte Manfred Höhle am Donnerstagnachmittag die Eingangstür zur Kirche in Meppen-Hemsen von den Graffiti-Schmierereien befreit. Und das nicht nur dort.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. In Meppen-Hemsen haben am Pfingstwochenende Unbekannte massenhaft Graffiti gesprüht. Nun sind fast alle Farbschmierereien entfernt. Die Dorfbevölkerung unterstützt, hat dabei ein Fachmann aus dem Landkreis Osnabrück.

Ein weißer Mercedes Transporter mit OS-Kennzeichen steht am frühen Donnerstagabend vor der Kirche St. Marien in Hemsen. An der Beifahrertür steht Manfred Höhle. Der 63-Jährige, rote Jacke, kurz geschorene Haare, kräftige Oberarme und Hände,