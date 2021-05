So ist die 7-Tage-Inzidenz in den Gemeinden und Städten im Emsland

Insgesamt sinken die Coronafall-Zahlen. Unterschiede gibt es bei den Inzidenzen von Kommune zu Kommune im Emsland aber schon.

Science Photo Library (Symbolfoto)

Meppen. Die 7-Tage-Inzidenz im Emsland ist in den vergangenen Tagen deutlich gesunken und lag am Mittwoch bei 22,3. Doch wie sieht in den einzelnen Gemeinden aus?

„Die aktuelle Entwicklung ist äußerst erfreulich und gibt uns viele Freiheiten zurück", sagt Landrat Marc-André Burgdorf. Die emsländischen Schulen sollen ab Montag, 31. Mai, wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, der Einkauf im