Am Wettbewerb "Jugend musiziert" nehmen in der Region jedes Jahr dutzende junge Musiker teil. 2021 fand er wegen Corona weitgehend digital statt.

Sina Schuldt/dpa

Meppen. Der Wettbewerb "Jugend musiziert" im Landkreis Emsland und der Grafschaft Bentheim muss trotz sinkender Corona-Inzidenzen weiter online und als Video-Edition laufen. Das hat Folgen für die ganz jungen Teilnehmer.

Bereits die älteren Teilnehmer an "Jugend musiziert" (Altersgruppen III-VI) mussten wie berichtet auf den Live-Wettbewerb, der vor Corona in der Musikschule in Lingen stattgefunden hat, verzichten. Bei den jüngeren Teilnehmer