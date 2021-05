Einbruch in Vereinsheim in Herzlake

Zwischen dem 13. und dem 20. Mai sind Unbekannte in ein Vereinsheim an der Straße Im Mersch in Herzlake eingebrochen.

Gert Westdörp

Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, beschädigten die Täter mehrere Türen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro entstand. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter