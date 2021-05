Der positive Trend bei der 7-Tage-Inzidenz setzt sich im Emsland fort.

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Meppen. Die 7-Tage-Inzidenz im Emsland sinkt stetig weiter. Am Samstag erreichte sie den geringsten Wert für dieses Jahr.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete am Samstagmorgen für das Emsland einen Inzidenzwert von 27,8. Am Freitag (21. Mai 2021) lag dieser noch bei 36,1 und am Donnerstag (20. Mai 2021) bei 35,5. Am vergangenen Samstag betrug die Inz