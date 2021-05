Ab sofort dürfen auch Gäste, die nicht aus Niedersachsen stammen, in Hotels im Emsland übernachten. Das hat ein Gericht entschieden. (Symbolfoto)

Oliver Berg/dpa

Meppen. Hoteliers im Emsland reagieren verhalten auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts, wonach ab sofort nun doch Gäste aus anderen Bundesländern beherbergt werden dürfen. Pfingsten dürfte nicht zu retten sein.

Eilig hatten Tobias Greive und sein Vater Matthias noch am Dienstag zum Telefon gegriffen, um Gäste abzutelefonieren, die in den vergangenen Tagen und Wochen nach einem Zimmer in ihrem Hotel in Haren nachgefragt haben. "Fast alle