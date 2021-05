Der angehende Lehrling Nils Dulle (links) und Daniel Schulte könnten bald fest zusammenarbeiten.

Schulte

Meppen. In Meppen gibt es eine neue Berufsfachschule für Anlagenmechaniker, die den Start in die Ausbildung erleichtern könnte.

Nils Dulle ist mit dem Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär, Heizung und Klima (SHK) groß geworden. Sein Vater arbeitet in einem Betrieb in Bawinkel. Seit Kurzem fährt der 16-Jährige am Wochenende mit ihm zu Terminen. Dulle möchte in di