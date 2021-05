Corona-Lockerungen: Gastronomie in Meppen läuft wieder an

Seit dem 10. Mai dürfen Cafés und Restaurants auch in Meppen auf der Terrasse wieder Gäste empfangen. Das Bild zeigt die Schwestern Barbara Schulte (l.) aus Haren und Maria Kusche aus Lingen.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Die Gastronomie in Meppen läuft seit den Corona-Lockerungen wieder an. Bald sollen weißer Sand und Liegestühle auf dem Marktplatz für ein kleines Sommer-Sonne-Strand-Gefühl in der Innenstadt sorgen.

„Es kommt wieder Leben in die Innenstadt“, wird Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein in einer Mitteilung zitiert. In Geschäften mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 Quadratmetern ist laut Stadtverwaltung eine Bescheinigung über e