Noch in dieser Woche beginnt bei den Feuerwehren im Emsland die Impfung der Mitglieder. (Symbolfoto)

Harald Tittel/dpa

Meppen. Nach mehreren Wochen des Wartens stehen für Feuerwehrleute im Emsland nun die Erstimpfungen gegen das Coronavirus an. Für viele der ehrenamtlichen Katastrophenschützer ist das eine Erlösung.

Die verschiedenen Feuerwehrverbände haben in den vergangenen Wochen vermehrt darauf hingewiesen, dass in der geplanten Impfreihenfolge die ehrenamtlichen Katastrophenschützer "schlichtweg vergessen wurden", heißt es in e